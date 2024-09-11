Пассажиров электробусов защитят от шума, заразы и вибрации

Чаще всего сезонные инфекции жители городов подхватывают в общественном транспорте. Чтобы это предотвратить, электробусы, трамваи, троллейбусы, автобусы, а также автовокзалы и автостанции будут оборудовать системами кондиционирования и обеззараживания воздуха.
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