Пассажиров электробусов защитят от шума, заразы и вибрации

Чаще всего сезонные инфекции жители городов подхватывают в общественном транспорте. Чтобы это предотвратить, электробусы, трамваи, троллейбусы, автобусы, а также автовокзалы и автостанции будут оборудовать системами кондиционирования и обеззараживания воздуха.