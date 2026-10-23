МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вероятность обнаружения новых следов семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае осенью 2025 года, остается очень низкой из-за природных процессов и активности животных.
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