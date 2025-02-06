NBC: в США выросло число добровольно уволившихся чиновников

Их число увеличилось до 60 тысяч Число федеральных служащих Соединенных Штатов, которые приняли предложение администрации президента Дональда Трампа об увольнении в обмен на компенсацию, выросло до 60 тысяч, сообщает телеканал NBC, ссылаясь на информированный источник.