NBC: в США выросло число добровольно уволившихся чиновников

Их число увеличилось до 60 тысяч Число федеральных служащих Соединенных Штатов, которые приняли предложение администрации президента Дональда Трампа об увольнении в обмен на компенсацию, выросло до 60 тысяч, сообщает телеканал NBC, ссылаясь на информированный источник.
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