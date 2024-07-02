В Крыму педиатра признали виновной в смерти школьника

В Крыму врача-педиатра признали виновной в смерти школьника. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, врач-педиатр симферопольской поликлиники осуществляла деятельность в симферопольской гимназии №10.