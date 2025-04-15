Рассказываем, с чего лучше начать расхламление квартиры.

Мы часто даже не замечаем, сколько совершенно ненужных вещей скапливается у нас дома. В то же время «расхламление» не только помогает увидеть свой дом по-новому, но и может стать своего рода ментальной перезагрузкой.
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