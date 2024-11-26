Российские самозанятые отмечают свой праздник

В России 27 ноября отмечается День самозанятых. Именно в этот день в 2018 году в был подписан закон о специальном налоговом режиме — налоге на профессиональный доход, что позволило получить официальный статус многих специалистов сферы услуг.
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