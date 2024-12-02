Отказали в пособии из-за дохода мужа на СВО: суд принял решение в пользу матери

В Воронежской области многодетная мать добилась справедливости через суд. Ей отказали в пособии, посчитав доход супруга, служившего в зоне СВО, но прокуратура вмешалась, и суд постановил назначить выплаты.
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