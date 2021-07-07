Происшествия

5 подписчиков

В Бурятии сотрудники ДПС задержали водителя с поддельным сертификатом о вакцинации против Covid-19

6 июля сотрудники дорожно-патрульной службы, находясь на посту контроля в районе Верхней Березовки, остановили автомашину под управлением 40-летнего улан-удэнца.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх