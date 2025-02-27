Охранника «Каудаля» оштрафовали за сопротивление полицейским

20-летний петрозаводчанин Руслан Гусейнов выслушал решение судаФото: «RuNews» В Петрозаводском городском суде сегодня рассмотрели административный иск в отношении охранника ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии