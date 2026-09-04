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Русская весна

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Глава МИД Украины рассказал, как жил вместе с Зеленским в бункере

Глава МИД Украины рассказал, как жил вместе с Зеленским в бункере

Глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что проживал совместно с Владимиром Зеленским в бункере на протяжении полутора лет.

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