Александр Розенбаум отметит 75-летие на сцене вместе со зрителями

Александр Розенбаум отпразднует 75-летие на сцене с поклонниками, продолжая традицию своей карьеры. Артист объяснил, почему знаменитости иногда резко отвечают прессе, отмечая опыт подобных ситуаций за 50 лет работы.
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