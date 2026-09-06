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Царьград

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Александр Розенбаум отметит 75-летие на сцене вместе со зрителями

Александр Розенбаум отметит 75-летие на сцене вместе со зрителями

Александр Розенбаум отпразднует 75-летие на сцене с поклонниками, продолжая традицию своей карьеры. Артист объяснил, почему знаменитости иногда резко отвечают прессе, отмечая опыт подобных ситуаций за 50 лет работы.

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