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Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины. Канада – Франция, США сыграют с Японией и другие матчи

Канада встретится с Францией, главные фавориты турнира США сыграют с Японией. Олимпиада-2024 Париж, Франция Баскетбол Женщины Групповой этап Группа B Нигерия жен – Австралия жен Дата проведения 29 июля, 12.

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