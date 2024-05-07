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Энтони Эдвардс повторил известный жест Майкла Джордана после дальнего попадания в матче с «Наггетс»

Энтони Эдвардс повторил известный жест Майкла Джордана после дальнего попадания в матче с «Наггетс»

Защитник «Миннесоты» пожал плечами после дальнего попадания в четвертой четверти второго матча с «Денвером» (106:80, 2-0).

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