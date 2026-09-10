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Царьград

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МЧС ликвидировало пожар в женской колонии Вышнего Волочка

МЧС ликвидировало пожар в женской колонии Вышнего Волочка

Сотрудники МЧС работают на месте пожара в женской колонии в Вышнем Волочке, Тверская область. Сообщения о возгорании впервые появились в соцсетях.

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