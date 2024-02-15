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Алексей Консовский: как сложилась судьба главного «принца» СССР

Алексей Консовский: как сложилась судьба главного «принца» СССР

Самый главный «принц» Советского Союза, которого многие зрители помнят по сказке «Золушка», экранизированной на «Ленфильме» в 1947 году, прожил нелегкую жизнь, с детства омраченную страхом сталинских репрессий.

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