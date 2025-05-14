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Газета.ру

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Учитель физкультуры Бобылев чуть не упал в обморок после победы в шоу "Титаны"

Учитель физкультуры Бобылев чуть не упал в обморок после победы в шоу "Титаны"

Учитель физкультуры из поселка Проводник под Коломной Николай Бобылев рассказал в интервью "Газете.Ru", какие эмоции испытал после своей сенсационной победы в спортивном шоу "Титаны" на ТНТ, где он превзошел олимпийских чемпионов и выиграл в финале 10 млн рублей.

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