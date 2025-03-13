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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Определились все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

Определились все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

В среду, 12 марта, состоялись заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. По их итогам определились все четвертьфинальные пары турнира: «Реал» сыграет с «Арсеналом», «Барселона» — с «Боруссией», «ПСЖ» — с «Астон Виллой», «Бавария» — с «Интером» .

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