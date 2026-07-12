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Зверев поскользнулся и упал на брейк-пойнте в финале «Уимблдона» – Синнер помог ему подняться

Александр Зверев играет с Янником Синнером в финале « Уимблдона » – 7:6(7), 6:7(2), 3:6, идет четвертый сет.

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