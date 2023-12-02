Пирамида возрастом 25 000 лет в Индонезии, скорее всего, не была построена людьми

Среди других смелых утверждений – наличие в пирамиде “скрытых полостей или камер”. В прошлом месяце исследование, опубликованное в журнале Archaeological Prospection, привлекло большое внимание СМИ своим громким заявлением, что гора в Индонезии на самом деле является древнейшей в мире пирамидой, построенной древними людьми.