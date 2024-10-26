В «Севкабеле» проходит благотворительный фестиваль «Путь домой»

В нем участвуют двенадцать приютов и счастливые хозяева четвероногих друзей Сегодня, 26 октября, в «Севкабеле» стартовал благотворительный фестиваль «Путь домой», цель которого помочь животным из приюта обрести новый дом.
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