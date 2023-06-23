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Обещанный удар по центрам принятия решений: Где реакция Министра обороны?

Обещанный удар по центрам принятия решений: Где реакция Министра обороны?

Сергей Шойгу, министр обороны России, недавно обещал нанести ответные удары по центрам принятия решений, если ВСУ будут атаковать Крым с помощью западных ракет.

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