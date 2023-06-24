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Общественная палата призвала Вагнер сложить оружие

Общественная палата призвала Вагнер сложить оружие

Телеграм-канал «Shot» опубликовал, что Общественная палата Российской Федерации (в неё входят 172 представителя крупнейших общественных организаций страны и всех её регионов), призывает Частную Военную Компанию «Вагнер» немедленно сложить оружие.

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