Певец Филипп Киркоров высмеял свое участие в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой

После вечеринки в клубе «Мутабор» Филипп Киркоров вернулся на телевидение.Попавший в народную немилость певец Филипп Киркоров вернулся на телевидение после скандала, связанного с его участием в «голой вечеринке» в клубе «Мутабор».
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