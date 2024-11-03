Госдума предложила отправить женщин на удаленку для повышения рождаемости

Отправить женщин на удаленку для повышения рождаемости хотят в России. Общественники уже направили обращение в Госдуму, Совфед и Администрацию Президента, об этом сообщается на сайте Информационного агентства «AMUR.
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