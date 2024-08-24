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ВСУ перешли к новой тактике нанесения ударов по региону России

ВСУ перешли к новой тактике нанесения ударов по региону России

Украинские военнослужащие начали использовать новую тактику нанесения ударов по Запорожской области, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

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