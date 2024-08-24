ВСУ перешли к новой тактике нанесения ударов по региону России

Украинские военнослужащие начали использовать новую тактику нанесения ударов по Запорожской области, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии