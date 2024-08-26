Секреты Гарри Гудини: как на самом деле проделывал свои трюки великий иллюзионист

Гарри Гудини | Фото: liveinternet.ru и kackad.com 26 августа 1907 г. знаменитый иллюзионист Гарри Гудини в очередной раз шокировал публику: закованного в цепи, его бросили в воду, а он смог выбраться за 57 секунд! Это были фирменные трюки Гудини: выбираться из запертых ящиков под водой и китайской водяной камеры пыток, проходить сквозь кирпичные стены, освобождаться из смирительной рубашки в подвешенном состоянии, выходить из запертой тюремной камеры, будучи в наручниках, и т.