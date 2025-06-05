ТАСС: бойцы РФ заманили в засаду украинскую ДРГ на сумском направлении

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие заманили украинских солдат 6-го полка сил специальных операций (ССО) ВСУ в засаду на сумском направлении, вычислив координаты благодаря данным родных в интернете.
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