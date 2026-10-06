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На систему ограничения интернет-трафика в России направят почти 60 млрд рублей — в два раза больше, чем планировалось ранее

На систему ограничения интернет-трафика в России направят почти 60 млрд рублей — в два раза больше, чем планировалось ранее

Вдвое больше, чем планировалось ранее На работу и модернизацию государственной системы фильтрации интернет-трафика в России в 2027–2029 годах планируется направить почти 60 млрд рублей.

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