На систему ограничения интернет-трафика в России направят почти 60 млрд рублей — в два раза больше, чем планировалось ранее

Вдвое больше, чем планировалось ранее На работу и модернизацию государственной системы фильтрации интернет-трафика в России в 2027–2029 годах планируется направить почти 60 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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