Пока все пытаются понять, для чего нужна была история с якобы «российскими диверсантами» и предполагаемой атакой дронов на «аваксы» НАТО в Германии, из виду упускается, на наш взгляд, самое главное.
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Пока все пытаются понять, для чего нужна была история с якобы «российскими диверсантами» и предполагаемой атакой дронов на «аваксы» НАТО в Германии, из виду упускается, на наш взгляд, самое главное.
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