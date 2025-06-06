В Белом доме сообщили о сохранении интереса к экономическим отношениям с КНР

США заинтересованы в том, чтобы сохранить экономические отношения с Китаем, заявила в пятницу, 5 июня, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя телефонный разговор американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.