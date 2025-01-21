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Царьград

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В Москве двух приезжих будут судить за похищение 9 девушек и вымогательство

В Москве двух приезжих будут судить за похищение 9 девушек и вымогательство

Нападавшие сажали девушек в машины и вымогали у них деньги.Двое жителей Московской области пойдут под суд за похищение и вымогательство.

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