Мать бросила годовалого ребенка в раскаленном до 50 градусов автомобиле

В Свердловской области, в городе Серов, мать оставила своего годовалого сына запертым в автомобиле под палящим солнцем, где температура внутри достигла 50 градусовВ Свердловской области, в городе Серов, мать оставила своего годовалого сына запертым в автомобиле под палящим солнцем, где температура внутри достигла 50 градусов.
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