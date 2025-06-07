Мать бросила годовалого ребенка в раскаленном до 50 градусов автомобиле

В Свердловской области, в городе Серов, мать оставила своего годовалого сына запертым в автомобиле под палящим солнцем, где температура внутри достигла 50 градусовВ Свердловской области, в городе Серов, мать оставила своего годовалого сына запертым в автомобиле под палящим солнцем, где температура внутри достигла 50 градусов.