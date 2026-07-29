Мируцэ: угроза о бомбе в порту Констанцы поступила с номеров Польши и Украины

Временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил телеканалу Digi24, что угроза о заложенной бомбе в порту румынского города Констанца поступила украинского и польского номеров.
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