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Газета.ру

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Мируцэ: угроза о бомбе в порту Констанцы поступила с номеров Польши и Украины

Мируцэ: угроза о бомбе в порту Констанцы поступила с номеров Польши и Украины

Временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил телеканалу Digi24, что угроза о заложенной бомбе в порту румынского города Констанца поступила украинского и польского номеров.

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