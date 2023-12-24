Помогать с жильем российским сиротам будут по-новому

Правительство России утвердило механизм выдачи сертификатов на жилье детям-сиротам старше 23 лет. О том, что помогать этой категории россиян в решении квартирного вопроса будут по-новому, говорится на сайте кабмина.
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