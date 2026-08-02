АЗС Украины вводят лимиты на продажу дизельного топлива 50–100 литров на человека. Эта мера вводится, в частности, чтобы не допустить быстрого исчерпания запасов топлива, пишут украинские СМИ, Ограничения уже введены на АЗС сети ОККО.
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