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Русская весна

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АЗС Украины вводят лимиты на продажу дизельного топлива 50–100 литров на человека

АЗС Украины вводят лимиты на продажу дизельного топлива 50–100 литров на человека

АЗС Украины вводят лимиты на продажу дизельного топлива 50–100 литров на человека. Эта мера вводится, в частности, чтобы не допустить быстрого исчерпания запасов топлива, пишут украинские СМИ, Ограничения уже введены на АЗС сети ОККО.

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