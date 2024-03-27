СКА избавится от пятерых хоккеистов

Руководство петербургского СКА решило избавиться от пятерых хоккеистов в межсезонье. клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) покинут защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Артем Швец-Роговой и Александр Кадейкин.
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