СКА избавится от пятерых хоккеистов

Руководство петербургского СКА решило избавиться от пятерых хоккеистов в межсезонье. клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) покинут защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Артем Швец-Роговой и Александр Кадейкин.