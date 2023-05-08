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Китай предрёк разрушение системы ядерного нераспространения

Китай предрёк разрушение системы ядерного нераспространения

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, комментируя договоренность Сеула и Токио укреплять сотрудничество США по вопросу Корейского полуострова, заявил, что это разрушит систему ядерного нераспространения.

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