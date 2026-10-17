💦В Крыму водохранилища естественного стока заполнены на 60-65% Генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик сообщил «Крым 24», что регион обеспечен запасами воды на ближайшие полгода.
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