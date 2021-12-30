Коутиньо готов уйти из «Барселоны»

Полузащитник Филиппе Коутиньо понимает, что ему, скорее всего, придется покинуть «Барселону». Как пишет Mundo Deportivo, бразилец осознает, что его положение в команде вряд ли изменится, поэтому принимает тот факт, что ему придется покинуть «Барсу».
Полузащитник Филиппе Коутиньо понимает, что ему, скорее всего, придется покинуть «Барселону». Как пишет Mundo Deportivo, бразилец осознает, что его положение в команде вряд ли изменится, поэтому принимает тот факт, что ему придется покинуть «Барсу».
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