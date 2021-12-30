Коутиньо готов уйти из «Барселоны»

Полузащитник Филиппе Коутиньо понимает, что ему, скорее всего, придется покинуть «Барселону». Как пишет Mundo Deportivo, бразилец осознает, что его положение в команде вряд ли изменится, поэтому принимает тот факт, что ему придется покинуть «Барсу».