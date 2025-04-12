Встреча в коллективе Бобруйского межрайонного отдела Госпромнадзора.

В Бобруйском межрайонном отделе Могилевского областного управления Госпромнадзора состоялась встреча с протоиреем Бобруйской епархии Белорусской православной церкви Сергием Коровинским и психологом Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Могилевского областного УМЧС Натальей Нарышкиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии