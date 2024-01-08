НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

124 подписчика

Срджан Бабич: «ЦСКА – главный соперник «Спартака», важны победы над «Локомотивом» или «Динамо». Москва – отличный город, большие пробки, но много достопримечательностей и отличных ресторанов»

Срджан Бабич: «ЦСКА – главный соперник «Спартака», важны победы над «Локомотивом» или «Динамо». Москва – отличный город, большие пробки, но много достопримечательностей и отличных ресторанов»

Сербский игрок выступает за красно-белых с 2023 года, перейдя из «Альмерии». В этом сезоне футболист провел 10 матчей в Мир РПЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх