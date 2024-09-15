Страны Европы хотят отправить украинских беженцев в ряды ВСУ

В Европе усиливается усталость от украинских беженцев. Власти Польши, Германии и других стран все чаще и откровеннее указывают мигрантам, что пора бы вернуться на родину и перестать жить за счет европейцев.
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