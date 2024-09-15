РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Прекрасно! Может теперь в России упалут цены на металл, после такого массового получения металлолома.ВСУ потеряли до 1...
  • Константин Самарин
    Вариант с ураном вполне хорош, ибо известно, что США на 30% зависит от поставое его из России. А вот с титаном-еще во...Песков назвал отв...
  • лина любимцева
    Это поджоги конечно же.  И не только в ЛНР. По всей России горит... В Крыму вон как полыхает. А в Сибири...Загорается...Пасечник: массовы...

Страны Европы хотят отправить украинских беженцев в ряды ВСУ

В Европе усиливается усталость от украинских беженцев. Власти Польши, Германии и других стран все чаще и откровеннее указывают мигрантам, что пора бы вернуться на родину и перестать жить за счет европейцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Пускай сами европейцы туда едут,им же Украина нужна!
Ответить
16 час.
Eduard
Никто режимам Украины ничего не должен!
Ответить
16 час.
Eduard
На Украине и президент&quot;просроченый&quot; самозванец.Таким не служат,а Украину украсть не возможно,она не кошелек!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх