Крестопад - часть большого проекта. Россию ждут перемены. Кабанов рассказал о планах кураторов

нн наталья никифорова Выявить всех, кто конкретно этим занимается и призвать вернуть все кресты на все их "поделки"и выгнать с занимаемой должности либо назначить такой штраф, который возместит средства на восстановление крестов, а еще лучше дать срок за издевательство над православием.

М ММ "Кресты "сносят" те самые люди, для которых Россия ничего не значит. Они не испытывают никаких чувств к нашей Родине, а мечтают лишь о том, как бы застроить всё вокруг гигантскими человейниками и небоскрёбами в дубайском стиле."- ДУРАЦКАЯ СТАТЬЯ! ФАМИЛИИ ГДЕ???