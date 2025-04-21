Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress Истории с крестопадом становятся всё более громкими. То тут, то там на изображениях православных храмов пропадают символы христианской веры.
Крестопад - часть большого проекта. Россию ждут перемены. Кабанов рассказал о планах кураторов
Комментарии
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нн
наталья никифорова
Выявить всех, кто конкретно этим занимается и призвать вернуть все кресты на все их "поделки"и выгнать с занимаемой должности либо назначить такой штраф, который возместит средства на восстановление крестов, а еще лучше дать срок за издевательство над православием.
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4 час.
М
ММ
"Кресты "сносят" те самые люди, для которых Россия ничего не значит. Они не испытывают никаких чувств к нашей Родине, а мечтают лишь о том, как бы застроить всё вокруг гигантскими человейниками и небоскрёбами в дубайском стиле."- ДУРАЦКАЯ СТАТЬЯ! ФАМИЛИИ ГДЕ???
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4 час.
А
Алексей
Вообще-то христианство не наша вера, и на куполах должны быть шпили. Православие по Ведийской Традиции означает Следовать законам Рода-Творца Вселенной, а по христианству - правильно славить Бога. Поймите разницу.
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1 час.
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