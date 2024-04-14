Известная балерина Александра Ежунова умерла Донецке в 41 год

В 1941 году в Донецке скончалась известная балерина Александра Ежунова. Новость об этом поделилась направитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова в соцсети “ВКонтакте”, где Александра проработала 20 лет.
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