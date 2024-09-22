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Потери ВCУ с начала нападения на Курскую область оценили

Потери ВCУ с начала нападения на Курскую область оценили

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала атаки на Курскую область.

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