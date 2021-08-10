Колокольцев запустил в уральском главке МВД тотальную проверку. Управление под угрозой ликвидации

Ситуацию в Екатеринбурге глава МВД России взял на контроль В управлении на транспорте МВД по УрФО в Екатеринбурге, где работает комиссия, присланная министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, инициировано 60 служебных проверок.