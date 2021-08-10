Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    В Крыму да, а в хохлии про 70% не верю. Вообще хохлям верить нельзя.Эксперт Миноборон...
  • галина
    Чужие здесь не ходят. Вот был бы чей то сыночек руководителей, то обязательно исбрали бы.Тюменского экоакт...
  • галина
    Молодец!Губернатор Шумков...

Колокольцев запустил в уральском главке МВД тотальную проверку. Управление под угрозой ликвидации

Колокольцев запустил в уральском главке МВД тотальную проверку. Управление под угрозой ликвидации

Ситуацию в Екатеринбурге глава МВД России взял на контроль В управлении на транспорте МВД по УрФО в Екатеринбурге, где работает комиссия, присланная министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, инициировано 60 служебных проверок.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх