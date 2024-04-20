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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

15 летних дизайнов маникюра с завитками, которые вам нужно попробовать!

Вы ищете классный летний маникюр, чтобы попробовать в этом сезоне? Если да, то вы попали в правильное место! Лето в самом разгаре и мы хотим поделиться коллекцией любимых дизайнов, чтобы вдохновить вас! Ногти с завитками, кажется, сейчас повсюду, и мне лично нравится эта тенденция! Это такой ….

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