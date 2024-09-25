💡 В Саках и Сакском районе частично пропал свет Обесточены сёла Лесновка, Шелковичное и Митяево. На месте работают аварийные бригады, сообщает «Крымэнерго».
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💡 В Саках и Сакском районе частично пропал свет Обесточены сёла Лесновка, Шелковичное и Митяево. На месте работают аварийные бригады, сообщает «Крымэнерго».