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Царьград

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Трамп: США завершили разминирование Ормузского пролива

Трамп: США завершили разминирование Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп объявил о завершении разминирования Ормузского пролива. Были удалены все мины, ВМС США выступили с предупреждением в адрес Ирана о немедленных последствиях за установку новых мин.

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