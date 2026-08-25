Трамп: США завершили разминирование Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп объявил о завершении разминирования Ормузского пролива. Были удалены все мины, ВМС США выступили с предупреждением в адрес Ирана о немедленных последствиях за установку новых мин.
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