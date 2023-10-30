Председатель СК России поставил на контроль результаты расследования уголовного дела о хулиганстве в Москве

В социальных медиа сообщается о противоправных действиях двоих мужчин в Отрадном, выразившихся в нарушении общественного порядка и проявлении агрессии в отношении местных жителей в ответ на замечание об опасном вождении на территории жилого двора.
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